Die Linke fragt nach Vorteilen des EU-Mercosur-Abkommens

Berlin: (hib/EMU) Nach den geschätzten wirtschaftlichen Vorteilen für deutsche Unternehmen durch das EU-Mercosur-Abkommen fragt die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/6552). Die Abgeordneten wollen zudem wissen, wie viele neue Arbeitsplätze in welchen Sektoren schätzungsweise durch das Abkommen in Deutschland entstehen werden.

Gefragt wird weiter, welchen Einfluss das Abkommen auf die Einfuhr von Rohstoffen haben werde, die für die Energiewende benötigt werden und welche Bedeutung es für das Erreichen der deutschen Klimaziele hat.