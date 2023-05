Chinesische Komponenten im deutschen Mobilfunknetz

Berlin: (hib/STO) Die CDU/CSU-Fraktion will wissen, ob die Bundesregierung derzeit konkrete Maßnahmen plant, um bereits eingebaute chinesische Komponenten der Hersteller Huawei oder ZTE im deutschen Mobilfunknetz nachträglich wieder entfernen zu lassen. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/6523) unter anderem danach, ob es in der Bundesregierung Schätzungen gibt, welche Kosten bei einem Ausbau chinesischer Komponenten aus dem deutschen 5G-Netz den Netzbetreibern entstehen würden.