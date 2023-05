Linke fragt nach Entwicklungen bei Überstunden

Berlin: (hib/DES) Wie viele Überstunden nach Kenntnis der Bundesregierung von Beschäftigten im ersten Quartal des Jahres 2023, sowie in den letzten zehn Jahren jeweils geleistet wurden, möchte die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/6511) erfahren. Außerdem interessiert die Abgeordneten, wie viele Überstunden im genannten Zeitraum unter anderem Beschäftigte in Teilzeit, in Leiharbeit sowie in Schichtarbeit gemacht haben.