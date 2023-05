200-Euro-Zuschuss an Studenten und Fachschüler

Berlin: (hib/STO) Über den Stand der Auszahlung des 200-Euro-Zuschusses an Studenten und Fachschüler berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/6478) auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (20/6292). Danach wurden mit Stand vom 19. April 2023, 10:15 Uhr, bislang insgesamt 2.239.627 Anträge auf Auszahlung des Zuschusses gestellt. Eine Auszahlung erfolgte bis zum genannten Zeitpunkt an 2.210.466 Personen, wie aus der Antwort weiter hervorgeht.