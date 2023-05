Aufarbeitung von Kolonialverbrechen in „Deutsch-Ostafrika“

Berlin: (hib/AHE) Die Aufarbeitung der während der Kolonialzeit von Deutschen begangenen Verbrechen auf dem Gebiet des heutigen Tansania thematisiert die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/6551). Die Bundesregierung soll unter anderem mitteilen, ob ihrer Kenntnis nach deutsche Kolonialtruppen im „Maji-Maji-Krieg“ die „Strategie der verbrannten Erde“ angewandt haben und ob in den Phasen des Kolonialkrieges in „Deutsch-Ostafrika“ verübte Verbrechen aus heutiger Perspektive als Kriegsverbrechen und Völkermord bezeichnet werden können. Außerdem fragen die Abgeordneten, ob die Bundesregierung „analog beziehungsweise ähnlich zu den Verhandlungen mit Namibia auch Verhandlungen mit der Regierung Tansanias mit dem Ziel der Erarbeitung eines Abschlussdokuments mit politischen Selbstverpflichtungen beider Parteien in Form eines Entwurfes einer Gemeinsamen Erklärung“ anstrebt.