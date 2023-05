AfD fordert kostenfreie Meisterfortbildungen

Berlin: (hib/DES) Fortbildungen für den Meisterabschluss sollen künftig kostenfrei sein. Dies solle die Bundesregierung durch einen entsprechenden Gesetzentwurf regeln, fordert die AfD-Fraktion in einem Antrag (20/6611). Außerdem solle eine Meisterprämie nach niedersächsischem Vorbild eingeführt werden. Wer in Niedersachsen seine Meisterprüfung bestehe, könne seit dem 14. Mai 2018 eine Einmalzahlung in Höhe von 4.000 Euro beantragen.

Nach Auffassung der Fraktion ist eine kostenfreie Meisterfortbildung wichtig, um „einen öffentlichkeitswirksamen positiven Akzent zu Gunsten der Beruflichen Bildung“ zu setzen und jungen Menschen den Zugang zur beruflichen Meisterfortbildung zu erleichtern.