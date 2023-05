Regierung legt „Handlungskonzept Quantentechnologien“ vor

Berlin: (hib/SCR) Das „Handlungskonzept Quantentechnologien“ der Bundesregierung liegt als Unterrichtung (20/6610) vor. Über die Vorlage soll der Bundestag am Donnerstag, 11. Mai 2023, erstmalig beraten.

Wie die Bundesregierung ausführt, sind Quantentechnologien „eine Zukunftstechnologie mit disruptivem Potenzial und besonders vielversprechenden Anwendungsperspektiven“. Obwohl sie sich noch in einem vergleichsweise frühen Entwicklungsstadium befänden, würden sich bereits jetzt innovative Nutzungsmöglichkeiten in Wirtschaft und Gesellschaft abzeichnen, heißt es weiter. Mit dem Konzept will sich die Bundesregierung nach eigenem Bekunden einen politischen Gestaltungsrahmen für ihre Maßnahmen im Bereich Quantentechnologien bis zum Jahr 2026 geben.

In dem Konzept umreißt die Bundesregierung dafür drei Handlungsstränge: So sollen Quantentechnologien erstens für Wirtschaft, Gesellschaft und staatliche Institutionen nutzbar gemacht werden. Beispielsweise solle in Europa und Deutschland Quantencomputing für praxistaugliche Anwendungen erschlossen werden. Zweitens will die Bundesregierung die Technologieentwicklung „mit Blick auf künftige Anwendungen zielgerichtet vorantreiben“. Angestrebt wird unter anderem ein Quantenrechner „auf Augenhöhe mit internationalen Entwicklungen“. Drittens ist nach dem Konzept vorgesehen, „exzellente Rahmenbedingungen für ein starkes Ökosystem“ zu schaffen. Unter anderem will die Bundesregierung ein „positives Gründungsklima“ ermöglichen, um Ausgründungen aus der Forschung zu unterstützen.

Deutschland, so heißt es in der Unterrichtung weiter, habe in den Quantentechnologien eine gute Position. Aufgrund der ausgewiesenen Forschungslandschaft belege Deutschland bei entsprechenden Publikationen im internationalen Vergleich Platz vier hinter den USA, China und Großbritannien, und weise die meisten Publikationen europäischer Länder auf. Auch bei Patentfamilien finde sich Deutschland hinter China, USA und Japan unter den ersten vier. Der Schwerpunkt der deutschen Patentfamilien liege dabei in den Bereichen Quantenmesstechnik und Quantenelektronik. „Diese starke Basis gilt es zu nutzen“, heißt es. Ziel der Bundesregierung sei vor diesem Hintergrund, Deutschland und Europa in den Quantentechnologien mit zielgerichteter, langfristiger Unterstützung an eine internationale Spitzenposition zu bringen und diese zu festigen. Im Quantencomputing gelte es, zu den Technologieführern aufzuschließen. Dies sichere die technologische Souveränität, hebe Wertschöpfungspotenziale und eröffne große Möglichkeiten für die Nutzung der Technologie in Wirtschaft und Gesellschaft.