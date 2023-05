Förderung im Bereich erneuerbarer Energien

Berlin: (hib/SCR) Zur Forschungs- und Technologieförderung sowie zum Transfer im Bereich der erneuerbaren Energien gibt die Bundesregierung in einer Antwort (20/6330) auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (20/5911) Auskunft. Unter anderem führt die Bundesregierung in einem Überblick Projekte in diesem Bereich auf, die seit Februar 2022 neu in die Förderung aufgenommen worden sind.