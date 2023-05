Linke fragt nach Beschäftigten ohne deutschen Pass

Berlin: (hib/DES) Nach der Zahl an Beschäftigten und Auszubildenden ohne deutsche Staatsbürgerschaft erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/6646). Die Abgeordneten möchten außerdem erfahren, in welchen zehn Berufsgruppen die meisten Menschen ohne deutschen Pass beschäftigt sind und ob die Bundesregierung Kenntnisse über die Ursachen hat, die dazu führen, dass insbesondere Auszubildende nichtdeutscher Staatsangehörige eine Ausbildung abbrechen. Um den Fachkräftemangel nachhaltig zu bekämpfen, sollen Zugewanderten laut Fraktion eine „gute Integrationsperspektive in den deutschen Arbeitsmarkt bekommen“.