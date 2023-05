Berlin: (hib/STO) Um „Clouds im Bereich Cyberabwehr beziehungsweise Cyberverteidigung“ geht es in einer Kleinen Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (20/6652). Darin erkundigt sie sich danach, welches Ressort in der Bundesregierung federführend zuständig für dieses Thema ist. Auch will sie unter anderem wissen, ob Deutschland über eigene nationale Clouds im Bereich Cybersicherheit verfügt.