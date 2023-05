Politisch rechts motivierte Straftaten mit Sprengmittel

Berlin: (hib/STO) In den Jahren 2020 bis einschließlich 2022 sind im Rahmen des Kriminalpolizeilichen Meldedienstes in Fällen Politisch motivierter Kriminalität laut Bundesregierung 114 politisch rechts motivierte Straftaten mit Sprengmitteln als Tatmittel registriert worden. Bei den Tatmitteln handelte es sich dabei in den meisten Fällen um Pyrotechnik oder unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen, wie aus der Antwort der Bundesregierung (20/6643) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (20/6399) weiter hervorgeht.