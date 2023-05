Mehr Engagement für Wasserversorgung in Afrika gefordert

Berlin: (hib/JOH) Die AfD-Fraktion fordert die Bundesregierung in einem Antrag (20/6725) auf, die Projektförderung zur Erschließung der Grundwasserspeicher in Afrika unter Berücksichtigung der deutschen Privatwirtschaft zu erhöhen und die Entwicklungszusammenarbeit so auszurichten, dass keine Privatisierung der Wasserressourcen stattfindet.

In der Begründung heißt es, mehr als ein Drittel der afrikanischen Bevölkerung hätten keinen einfachen und nachhaltigen Zugang zu sauberem und bezahlbarem Trinkwasser. Da die Aufgabe der Wasserbeschaffung oft Frauen und Mädchen obliege, benachteilige das Fehlen einer ortsnahen Wasserversorgung sie übermäßig, wirke sich auf das Bildungsniveau aus und bringe sie in gefährliche Situationen. Eine Verbesserung der Wasserversorgung komme ihnen daher in besonders hohem Maße zugute.

Den Antrag überweist der Bundestag heute Nachmittag ohne Debatte an die Ausschüsse.