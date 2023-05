Berlin: (hib/JOH) Die Bundesregierung soll nach Ansicht der AfD-Fraktion Eisenbahn-Investitionen in Westafrika stärker unterstützen und damit Chancen für die deutsche Bahnindustrie nutzen. Einen entsprechenden Antrag (20/6721) wird der Bundestag heute Nachmittag ohne Debatte an die Ausschüsse überweisen.

In der Begründung heißt es, für die deutsche Bahnindustrie bestünden in Westafrika gute Chancen für die Teilhabe an Eisenbahninfrastrukturprojekten. Sogar eine trilaterale (westafrikanisch-deutsch-chinesische) Kooperation wäre eine Chance, um bei der Erschließung des westafrikanischen Marktes Fortschritte zu machen. Die Volksrepublik China sei mittlerweile der größte wirtschaftliche Partner Afrikas, weil sie die Chancen der afrikanischen Märkte erkannt habe. Deutsche Unternehmen sollten nach Ansicht der AfD-Fraktion mit Unterstützung der Bundesregierung bemüht sein, ebenfalls von dieser Dynamik zu profitieren.