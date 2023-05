Elf von 55 Bundesunternehmen ohne Tarifbindung

Berlin: (hib/HLE) Elf von 55 Bundesunternehmen sind aktuell ohne Tarifbindung oder eine Anlehnung an Tarifverträge beziehungsweise an eine Betriebsvereinbarung über Entgelte. Dies berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/6732) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (20/6509). Von diesen elf Unternehmen hätten allerdings vier Unternehmen keine Belegschaft oder kein operatives Geschäft. Bei den meisten anderen Unternehmen bestehe hingegen eine Tarifbindung oder eine Anlehnung an Tarifverträge. In der Antwort werden die einzelnen Unternehmen detailliert aufgeführt.