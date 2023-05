Berlin: (hib/STO) Die Zahl islamischer Gebetsräumlichkeiten in Deutschland ist ein Thema der Antwort der Bundesregierung (20/6673) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/6424). Wie die Bundesregierung darin ausführt, gibt es nach der im Auftrag der Deutschen Islam Konferenz erfolgten Studie „Islamisches Gemeindeleben in Deutschland“ in der Bundesrepublik (Stand 2012) 2. 342 islamische einschließlich alevitische Gemeinden mit Gebetsräumlichkeiten.