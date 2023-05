Linke fragt nach geopolitischen Spannungen in der Arktis

Berlin: (hib/AHE) Die „Militarisierung der Arktis und ihre Folgen“ stellt die Fraktion Die Linke in den Mittelpunkt einer Kleinen Anfrage (20/6748). Die Bundesregierung soll unter anderem Auskunft geben, inwieweit Russlands Krieg gegen die Ukraine die geopolitischen Spannungen in der Arktis erhöht hat und welches die konkreten Ergebnisse des 20. Arktisdialogs seien, „wo unter anderem über die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auf Forschung und Politik in der Arktis diskutiert wurden“.