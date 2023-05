Berlin: (hib/AHE) Nach der Visa-Erteilungspraxis an afghanische Staatsbürger erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/6695). Die Bundesregierung soll unter anderem mitteilen, wie viele Visa von afghanischen Staatsangehörigen beziehungsweise Menschen aus Afghanistan seit dem 1. September 2021 bis heute mit welchem Ergebnis überprüft worden sind. Außerdem interessiert die Fragesteller, in wie vielen Fällen afghanische Visumsantragssteller trotz Sicherheitsbedenken nach Deutschland oder in die EU einreisen konnten und ob und wie viele Ausweisdokumente der Antragsteller nach Kenntnis der Bundesregierung gefälscht gewesen sind.