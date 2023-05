Programm für Weltraum und Innovation wird priorisiert

Berlin: (hib/EMU) In der neuen Raumfahrtstrategie will die Bundesregierung Themen des Nationalen Programms für Weltraum und Innovation priorisieren. Das geht aus einer Antwort (20/6677) auf eine Kleine Anfrage (20/6439) der CDU/CSU-Fraktion hervor. Diese hätten in den vergangenen Jahren besondere Bedeutung gewonnen oder seien von der zunehmenden Dynamik der Raumfahrt erfasst worden, schreibt die Bundesregierung.

Mit der „INNOspace-Initiative“ unterstützt die Bundesregierung nach eigenen Angaben Unternehmen aus dem Bereich New Space, wie etwa Entwicklern kleinerer Trägersysteme. Die Abgeordneten der Unionsfraktion hatten nach einer geplanten Förderungen von privaten Unternehmen aus dem New-Space-Sektor gefragt.