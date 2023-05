IPCEI-Projekte in Deutschland

Berlin: (hib/MIS) Die Linksfraktion hat in einer Anfrage (20/6525) nach IPCEI-Projekten (Important Projects of Common European Interests) in Deutschland gefragt. Dazu erklärt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/6739) unter anderem, dass in diesem Rahmen 16.133 Arbeitsplätze gesichert und 2.463 neue Arbeitsplätze geschaffen worden seien. 18 Unternehmen in Deutschland seien beteiligt, mit einem Investitionsvolumen von mehr als 2,6 Milliarden Euro. Für die Standorte seien in Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbescheid Auflagen wie Arbeitsplätze, Sicherstellung der Produktion, geistiges Eigentum, Verkauf und Absicherung eventueller Rückforderungsansprüche des Bundes geregelt worden. Wie von den Abgeordneten der Linksfraktion erbeten, hat die Bundesregierung ihre Antworten tabellarischer Form erstellt.