Vor 175 Jahren: Einzug der Nationalversammlung

Berlin: (hib/SCR) Am 18. Mai jährt sich der Einzug der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche zum 175. Mal. Die Zusammenkunft des ersten gesamtdeutschen Parlaments war ein Meilenstein in der deutschen Demokratiegeschichte.

Der Jahrestag in „Das Parlament“:

„Die Saat der Freiheit“: Vergangene Woche würdigten die Abgeordneten den Jahrestag in einer Vereinbarten Debatte. Die Aussprache fasst „Das Parlament“-Redakteur Alexander Weinlein zusammen: https://www.das-parlament.de/2023/20_21/innenpolitik/948610-948610

„Wiege unserer Demokratie“: „Das Parlament“-Redakteur Helmut Stoltenberg bespricht das Buch „Werkstatt der Demokratie: Die Frankfurter Nationalversammlung 1848/1849“ von Frank Engehausen: https://www.das-parlament.de/2023/20_21/das_politische_buch/948622-948622

Zum Epaper (PDF) der aktuellen Ausgabe: https://epaper.das-parlament.de/2023/20_21/index.html

Auch in der Themenausgabe zum Parlamentarischen Rat von „Das Parlament“ spielt die Frankfurter Nationalversammlung eine gewichtige Rolle. Der Rechtswissenschaftler Horst Dreier würdigt die Vorbildrolle der Paulskirchenverfassung für das Grundgesetz: https://www.das-parlament.de/2023/15_16/themenausgaben/942010-942010

Zum Epaper (PDF) der Themenausgabe: https://epaper.das-parlament.de/2023/15_16/index.html

Der Jahrestag auf bundestag.de:

Aus diesem Anlass des Jahrestages erinnert der Deutsche Bundestag auf seiner Internetseite mit neuen Informationsangeboten an das erste gesamtdeutsche Parlament von 1848/49: https://www.bundestag.de/parlament/geschichte/paulskirche

In Interviews sprechen namhafte Experten wie der Zeithistoriker Christopher Clark, die Professorin der Sorbonne-Universität Hélène Miard-Delacroix sowie der deutsche Historiker Dieter Langewiesche über die Bedeutung der damaligen Vorgänge und die Rolle der Parlamente in der Revolution. Sie ordnen die Ereignisse in die Geschichte der Demokratie in Deutschland ein und erläutern, warum es lohnt, sich auch heute noch an 1848/49 zu erinnern.