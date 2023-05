Berlin: (hib/PK) Die von den Ampel-Fraktionen SPD, Grüne und FDP in den Bundestag eingebrachte Pflegereform liegt nun auch gleichlautend als Gesetzentwurf (20/6869) der Bunderegierung vor. Der Entwurf eines Gesetzes zur Unterstützung und Entlastung in der Pflege (Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz - PUEG) soll in der kommenden Woche abschließend beraten werden.