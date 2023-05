Mögliche Schließung von Schlössern für Besucher

Berlin: (hib/AW) Über eine mögliche Schließung von Schlössern der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) ist bislang noch keine Entscheidung gefallen. Dies teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/6741) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/6532) mit. Die SPSG habe die Bundesregierung Anfang April 2023 über eine mögliche Schließung informiert. Die allgemeinen Preissteigerungen in den vergangenen Jahren hätten erhebliche finanzielle Auswirkungen auf die Stiftung. So lägen die Eintrittseinnahmen noch immer unter dem Vor-Corona-Niveau. Deswegen prüfe die SPSG eine Reihe von Maßnahmen zur Ausgabenreduzierung.