CO2-Ausstoß nach Abschaltung der Atomkraftwerke

Berlin: (hib/MIS) Die AfD-Fraktion erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (20/6832) nach einem möglicherweise erhöhten CO2-Ausstoß nach der Abschaltung der letzten Kernkraftwerke (KKW) am 15. April 2023. So fragen die Abgeordneten, in welcher Größenordnung sich nach Schätzung der Bundesregierung die stärkere Kohleverstromung sowie die Erzeugung von Strom aus Gaskraftwerken bewegen werde, um den Wegfall der Kernenergie zu kompensieren. Auch wollen sie wissen, ob die Regierung Kenntnis darüber habe, wie sich diese Kompensation auf den CO2-Ausstoß auswirken und wie sich die Abschaltung auf das Erreichen des vorgegebenen Klimaziels auswirken werde.