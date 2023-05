Union fragt nach der Energieeffizienz in Rechenzentren

Berlin: (hib/MIS) Die Unionsfraktion interessiert sich für die Energieeffizienz in Rechenzentren. In einer Kleinen Anfrage (20/6853) erkundigen sich die Abgeordneten von CDU und CSU unter anderem nach dem bundesweiten Gesamtenergieverbrauch in Deutschland, nach der Entwicklung der Strom- und Energiekosten der Rechenzentren - und nach der Nutzung ihrer Abwärme. Hintergrund der Anfrage ist die Verabschiedung eines Gesetzentwurf zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Änderung des Energiedienstleistungsgesetzes durch das Bundeskabinett Mitte April 2023. Der Abschnitt 4 in dem Entwurf „Energieeffizienz in Rechenzentren“ beinhaltet Vorgaben für Rechenzentren.