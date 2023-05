Fragen nach Neubau des Helmholtz-Instituts für One Health

Berlin: (hib/SAS) Nach dem geplanten Neubau des Helmholtz-Instituts für One Health in Greifswald erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/6882). So will sie unter anderem erfahren, ob sich der Baubeginn verzögert und ob sich die Baukosten erhöht haben. Auch fragen die Abgeordneten, ob „Mittel zur Deckung gestiegener Baukosten“ zur Verfügung stehen und ob der Forschungsneubau für das 2021 gegründete Institut im Vergleich zur ursprünglichen Planung verkleinert werden soll.