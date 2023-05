AfD fordert Abschaffung rotwildfreier Gebiete

Berlin: (hib/NKI) Die Abschaffung der gesetzlich festgelegten rotwildfreien und rotwildgeduldeten Gebiete in den Bundesländern fordert die AfD-Fraktion in einem Antrag (20/6917). Die Grundlage für die Neuregelung solle „eine großflächige wildökologische Raumplanung nach österreichischem Vorbild sein“, schreiben die Abgeordneten.

Die Bundesregierung wird aufgefordert, sich gemeinsam mit den Ländern dafür einzusetzen, dass in den Landschaftsrahmenplänen der Länder die Regionalpläne wildgerecht und angepasst umgesetzt würden. Außerdem sollen die Länder gemeinsam ein bundesweites Rotwildmanagement „fakten- und wissensbasiert sowie zeitgemäß umsetzen“, heißt es in dem Antrag. Die Vorlage soll am Donnerstag ohne Debatte in den Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft zur weiteren Beratung überwiesen werden.