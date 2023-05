Linke fragt nach Exportkreditgarantien

Berlin: (hib/EMU) Nach der Höhe der Exportkreditgarantien für Ausfuhren nach China erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/6892). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung weiter wissen, für Ausfuhren in welche Länder in den vergangenen fünf Jahren die größten Deckungsvolumen zugesagt worden sind und welcher Anteil der Anträge auf Deckungen für Ausfuhren nach China pro Jahr positiv beschieden wurde.