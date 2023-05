Berlin: (hib/EMU) Nach der Zahl der Gründungen im Start-up-Bereich durch migrantische Gründerinnen seit 2018 erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/6968). Weiter wollen die Abgeordneten wissen, in welchem Umfang die Bundesregierung das geplante Forum zur Vernetzung migrantischer Gründerinnen ausstatten will.