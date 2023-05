Berlin: (hib/EMU) Mit dem Abbau von Kupfer in Peru befasst sich die Linksfraktion in einer Kleinen Anfrage (20/6898). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung wissen, welche Bedeutung Peru für den Kupferimport nach Deutschland hat und welche die größten sozialen, politischen, gesundheitlichen, menschenrechtlichen und ökologischen Probleme in Zusammenhang mit dem dortigen Kupferbergbau sind.