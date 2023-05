Forschungsinstitut für Geopolitik gefordert

Berlin: (hib/DES) Die Einrichtung eines Forschungsinstituts für geopolitische Studien an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg fordert die AfD-Fraktion in einem Antrag (20/6989). Durch die Verankerung des Instituts an der Universität der Bundeswehr in Hamburg solle explizit das Ziel verfolgt werden, „die 'geopolitische und geostrategische Schulung' der Soldaten der Bundeswehr zu stärken'“, wie die Fraktion mit Bezug auf eine Rede der Bundesverteidigungsministerin schreibt.

Nach den Vorstellungen der AfD-Fraktion sollte das Institut die Themenschwerpunkte „Klassische Geopolitik, Neue/Moderne Geopolitik und Geoökonomie“ setzen und eine Anschubfinanzierung von zunächst zwei Millionen Euro erhalten.