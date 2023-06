Linke fragt nach Stationierungskosten

Berlin: (hib/HLE) Nach den für die Bundesrepublik entstandenen Kosten durch in Deutschland stationierte Nato-Streitkräfte erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/7014). Die Abgeordneten wollen erfahren, wie viele Soldaten von Nato-Streitkräften in Deutschland in den Jahren 2021 und 2022 stationiert waren und wie sich diese Streitkräfte auf die verschiedenen Bundesländer verteilen. Außerdem soll die Bundesregierung Angaben über ihre Beteiligung an den Kosten für Baumaßnahmen sowie für sonstige Verteidigungsfolgekosten machen. In der Vorbemerkung zur Kleinen Anfrage geben die Abgeordneten an, dass 2020 rund 37.400 Soldaten von Nato-Streitkräften in Deutschland stationiert waren, davon die meisten (35.900) von US-Streitkräften.