Union fragt nach Bio-Anteil in der Außer-Haus-Verpflegung

Berlin: (hib/NKI) Die CDU/CSU-Fraktion möchte von der Bundesregierung erfahren, wie hoch der Bio-Anteil in Restaurants, Kantinen und Mensen im Durchschnitt aktuell ist und wie sich dieser Anteil in den Jahren 2012 bis 2022 entwickelt hat. In einer Kleinen Anfrage (20/6896) erkundigen sich die Abgeordneten außerdem danach, wie hoch derzeit der Durchschnitt der Bio-Anteil in den Kantinen des Bundespräsidialamtes, des Bundeskanzleramtes, der Bundesministerien sowie der nachgeordneten Behörden ausfällt.