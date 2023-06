AfD thematisiert Sauenhaltung

Berlin: (hib/NKI) Die AfD-Fraktion interessiert sich für die Sauenhaltung in Deutschland. In einer Kleinen Anfrage (20/6889) möchte sie von der Bundesregierung unter anderem wissen, wie viele Betriebe der Ferkelerzeugung aufgrund der Änderungen in der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung ihren Betrieb bis 2026 umbauen werden und wie viele aufgeben wollen. Außerdem wird danach gefragt, wie viele Ferkel jährlich nach Deutschland importiert werden und welche Haltungsbedingungen in den exportierenden Ländern gelten.