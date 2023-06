AfD fragt nach Schäden durch gebietsfremde invasive Arten

Berlin: (hib/SAS) Die AfD-Fraktion thematisiert in einer Kleinen Anfrage (20/7036) Schäden in der Land- und Forstwirtschaft durch invasive gebietsfremde Arten. Als solche gälten in einem Gebiet nicht heimische Pflanzen (Neophyten), Pilze (Neomyceten) und Tiere (Neozoen), die die „heimische Flora und Fauna in besonderem Ausmaß beeinträchtigen, schädigen oder gefährden“, schreiben die Abgeordneten.

Konkret wollen sie von der Bundesregierung unter anderem erfahren, wie viele Neophyten, Neomyceten und Neozoen es in Deutschland gibt, wie viele davon als invasiv gelistet sind und auf welche Höhe sich die jährlichen Schäden durch sie insgesamt sowie in der Land- und Forstwirtschaft belaufen.