AfD fragt nach der Arbeit von „Themis“

Berlin: (hib/VOM) Nach der Beratungs- und Vertrauensstelle „Themis“ für die Theater-, Film- und Musikbranche erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/7043). Die Aufgabe von „Themis“ solle vor allem darin bestehen, von sexueller Belästigung und sexueller Gewalt Betroffene psychologisch und juristisch unentgeltlich zu beraten, so die Fraktion. Sie will unter anderem wissen, zu welchen Kultur- oder Medieneinrichtungen diejenigen Mitarbeiter gehören, die seit 2018 insgesamt 845 Erstgespräche mit „Themis“ geführt hätten, welcher Art die Beschwerden waren und in wie vielen Fällen es mindestens ein Zweitgespräch gab. Gefragt wird zudem, ob die Bundesregierung mit Blick auf „Themis“ strukturelle Veränderungen plant und ob „Themis“ aus ihrer Sicht die richtige Anlaufstelle für alle Formen von Mobbing und Machtmissbrauch im Kultur- und Medienbereich ist.