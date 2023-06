Innerafghanische Doha-Verhandlungen im August 2021

Berlin: (hib/AHE) Nach innerafghanischen Doha-Verhandlungen im August 2021 erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/7051). Wie die Abgeordneten darin schreiben, habe der frühere höchste zivile Repräsentant der Nato in Afghanistan, Stefano Pontecorvo, in einer öffentlichen Anhörung des Untersuchungsausschusses Afghanistan des Deutschen Bundestages davon berichtet, dass in der Nacht des 14. August 2021 in Doha in letzter Minute noch ein Abkommen zwischen der politischen Führung der Taliban und der Republik Afghanistan zu einer politischen Lösung geschlossen worden sei.

Die Bundesregierung soll unter anderem mitteilen, ob sie eine solche Verhandlungslösung bestätigen kann und welche Inhalte sie hatte. Außerdem fragen die Abgeordneten nach einem etwaigen Zusammenhang der Übereinkunft mit der Flucht des damaligen afghanischen Präsidenten Ghani am 15. August und der am selben Tag „erfolgten kampflosen Machtübernahme Kabuls durch die Taliban“.