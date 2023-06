Berlin: (hib/AHE) Nach der Beschleunigung von Visaverfahren als eine Maßnahme gegen den Fachkräftemangel in Deutschland erkundigt sich die Unionsfraktion in einer Kleinen Anfrage (20/7047). Die Bundesregierung soll unter anderem Auskunft geben, wie viele in- und ausländische deutsche Behörden Visaverfahren durchführen und wie sich der Personalbedarf im Bereich der Visumsvergabe seit 2015 entwickelt hat. Außerdem interessiert die Abgeordneten die durchschnittliche Dauer bei der Erteilung eines Visums, von der Antragstellung bis zur Antragsbeendigung, sowie die Wartezeiten für einen Termin zur Beantragung eines Visums an einer Reihe von deutschen Botschaften und Konsulaten.