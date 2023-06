Einfuhren von Getreide aus der Ukraine 2022

Berlin: (hib/NKI) Die Einfuhren von Getreide aus der Ukraine sind im Jahr 2022 um 59 Prozent gestiegen, insgesamt wurden 481.283 Tonnen Weizen, Gerste, Hafer und Mais aus dem Land importiert. Im Jahr 2021 lag der Wert bei 197.444 Tonnen. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung (20/7063) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/6849) hervor.

Die Abgeordneten hatten sich unter anderem nach der Menge und der Qualität der ukrainischen Agrarimporte erkundigt. Der Bundesregierung lägen keine Informationen über die Qualitätskriterien des aus der Ukraine eingeführten Getreides vor. Für die amtlichen Kontrollen seien in der Bundesrepublik Deutschland die Behörden der Länder zuständig, das gelte für Sicherstellung lebensmittel- und futtermittelrechtlicher Vorschriften und damit auch für die rechtlichen Vorschriften bei der Verbringung von Lebensmitteln und Futtermitteln aus Drittländern in die Europäische Union, schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort.