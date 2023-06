Fraktion Die Linke fragt nach Förderung für Intel

Berlin: (hib/EMU) Nach dem veranschlagten Investitionsvolumen des Chipherstellers Intel für die geplanten Fabriken in Magdeburg erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/7002). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung wissen, wie hoch die Summe der vom Unternehmen geforderten Förderungen ist und aus welchen Töpfen die Mittel kommen sollen. Weiter wird gefragt, ob die Verabschiedung des European Chip Acts eine Voraussetzung für die Auszahlung der Mittel an Intel ist.