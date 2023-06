Mutmaßlicher Subventionsbetrug bei der Firma Blackstone

Berlin: (hib/EMU) Aufgrund möglicher Ungereimtheiten bei der Förderung der Firma Blackstone fragt die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/6805) die Bundesregierung, welche Kenntnisse diese zu den Gründen des Produktionsstopps in der Döbelner Fabrik der Firma Blackstone hat. Die Abgeordneten wollen zudem wissen, wie viele Fördermittel bereits an das Unternehmen geflossen sind und wofür genau die Förderung des Bundes zugesagt wurde.