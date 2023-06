Berlin: (hib/AHE) Um die Verbreitung und Nutzung des Online-Ausweises zu steigern wird in diesem Jahr die „AusweisApp2“ im Design verbessert und eine cross-mediale Kampagne zum Online-Ausweis ausgearbeitet. Das schreibt die Bundesregierung in der Antwort (20/7077) auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (20/6562) zur Umsetzung der Digitalstrategie. Die erforderlichen Vorarbeiten und Maßnahmen befänden sich in der Umsetzung. Voraussichtlich 2026 solle zudem eine nutzerfreundliche interoperable Wallet-App zur Verfügung stehen, die kompatibel ist mit anderen EU-weiten digitalen Ident-Lösungen.