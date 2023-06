Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte in China

Berlin: (hib/AW) Die Linksfraktion will von der Bundesregierung wissen, ob und wie sie die Geschichte der deutschen „Schutzgebiete“ in China im Rahmen der Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte und Kolonialverbrechen thematisieren will. In der entsprechenden Kleinen Anfrage (20/7040) möchte sie zudem erfahren, ob das Thema der Aufarbeitung in der Vergangenheit Gegenstand von Gesprächen oder Verhandlungen zwischen Vertretern der deutschen sowie der chinesischen Regierung oder chinesischer Organisationen gewesen ist.