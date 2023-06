Linke fragt nach öffentlichen Auftritten der Bundeswehr

Berlin: (hib/AW) Die Linksfraktion verlangt Auskunft über öffentliche Auftritte der Bundeswehr im dritten Quartal 2023. In einer Kleinen Anfrage (20/7015) will sie unter anderem über die Teilnahme an Messen und Ausstellungen, Termine des Karrieretreffs Bundeswehr, Vorträge und Veranstaltungen von Karriereberatern in Schulen, Hochschulen und Jobcentern informiert werden. Zudem erkundigt sie sich nach den Terminen von Auftritten des Musikkorps der Bundeswehr sowie öffentlichen Gelöbnissen und Zapfenstreichen.