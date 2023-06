Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Bundesregierung

Der Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) im Geschäftsbereich der Bundesregierung ist Thema der Antwort (20/6862) auf eine Kleine Anfrage (20/6401) der Fraktion Die Linke.

Die Fraktion hatte sich unter anderem erkundigt, welche Bundesministerien und nachgeordneten Behörden auf künstliche Intelligenz und (teil-)automatisierte Entscheidungsprozesse sowie Mustererkennungen setzten. In tabellarischer Form listet die Bundesregierung auf, in welchen Häusern die Technik eingesetzt wird. Es wird in diesem Zusammenhang darauf verwiesen, dass es sich hierbei um Anwendungsfälle handele, bei denen KI gezielt und explizit für (teil-)automatisierte Entscheidungen oder Mustererkennungen eingesetzt wird.

Die Bundesregierung hat nach eigenen Angaben die KI-basierte Software ChatGPT bereits getestet. Auf Anfrage der Linksfraktion zur Förderung der KI-Strategie antwortete die Bundesregierung, dass im Zeitraum von 2018 bis 2025 3,5 Milliarden Euro an zusätzlichen Mitteln zur Verfügung gestellt wurden.