Union fragt nach Sicherheitslücken im Mobilfunknetz

Berlin: (hib/LBR) Die CDU/CSU-Fraktion möchte in einer Kleinen Anfrage (20/7135) Details zu Sicherheitslücken im Mobilfunknetz erfahren. Die Abgeordneten interessiert, in welchem Umfang in 2021 und 2022 Attacken in Deutschland über das Signalisierungsystem Nummer 7 (SS7) sowie Attacken durch SS7-Zugänge ausländischer Mobilfunkbetreiber stattfanden. Auch will die Fraktion erfahren, ob das Bundesministerium für Digitales und Verkehr, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und die Bundesnetzagentur Handlungsbedarf in Bezug auf mögliche Schwachstellen sehen.