Auswirkungen des GEG auf ländlichen Raum erfragt

Berlin: (hib/NKI) Die CDU/CSU-Fraktion möchte von der Bundesregierung wissen, wie sich die Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) vom April dieses Jahres auf die ländlichen Regionen in Deutschland auswirkt. In einer Kleinen Anfrage (20/7123) wird unter anderem danach gefragt, welche Folgenabschätzungen der Bundesregierung dazu vorliegen, dass ab dem 1. Januar 2024 grundsätzlich jede neu eingebaute Heizung in Neubauten und Bestandsgebäuden, Wohn- und Nichtwohngebäuden mindestens 65 Prozent erneuerbare Energie nutzen muss. Darüber hinaus möchte die Unionsfraktion erfahren, welche weiteren Investitionen neben dem Heizungsaustausch für die Menschen in den ländlichen Räumen erforderlich werden könnten, um die geplanten gesetzlichen Vorgaben des GEG zu erfüllen.