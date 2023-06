AfD fragt nach Regierungsaufwand für soziale Netzwerke

Berlin: (hib/VOM) Nach den Aktivitäten der Bundesregierung in den sozialen Netzwerken erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/7121). Sie will unter anderem wissen, wie hoch der personelle und finanzielle Aufwand ist, um die einzelnen Konten der Bundesregierung in den sozialen Netzwerken zu betreiben. Darüber hinaus interessiert sie vor allem, ob und gegebenenfalls wie viele Facebook- und Twitter-Nutzer von den Facebook- und Twitter-Konten der Bundesregierung blockiert wurden und was die Ursachen dafür waren.