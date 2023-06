Gewaltkriminalität im Jahr 2022

Berlin: (hib/STO) Die Zahl erfasster Fälle von Gewaltkriminalität in Deutschland ist laut Bundesregierung von gut 164.600 im Jahr 2021 auf rund 197.200 im vergangenen Jahr gestiegen. Wie aus der Antwort der Bundesregierung (20/7072) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/6810) weiter hervorgeht, betrug im Jahr 2022 die Zahl der Tatverdächtigen gut 178.200 nach knapp 153.800 im Vorjahr. Dabei stieg die Zahl der deutschen Tatverdächtigen laut Vorlage von gut 95.800 in 2021 auf mehr als 109.100 in 2022 und die der nichtdeutschen Tatverdächtigen von knapp 58.000 auf fast 69.100.