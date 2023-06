Prominente Unterstützung für Corona-Impfkampagne

Berlin: (hib/PK) Prominente Personen haben sich nach Angaben der Bundesregierung während der Corona-Pandemie in der Regel unentgeltlich für Impfkampagnen zur Verfügung gestellt. Sie hätten damit einen Beitrag zur Steigerung der Impfbereitschaft leisten wollen. Lediglich in einzelnen Fällen, bei denen eine Mitwirkung mit einem höheren Aufwand verbunden war, seien Vergütungen gezahlt worden, heißt es in der Antwort (20/7137) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/6843) der AfD-Fraktion.