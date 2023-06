AfD fragt nach Umsetzung der Wärmepumpenstrategie

Berlin: (hib/MIS) Die AfD-Fraktion erkundigt sich nach der Umsetzung der Wärmepumpenstrategie der Bundesregierung. In einer Kleinen Anfrage (20/7118) fragen die Abgeordneten unter anderem danach, in welcher Höhe in den vergangenen Jahren bereits Fördermittel für Wärmepumpen ausgegeben wurden, in welchem Umfang Haushaltsmittel für das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) in den nächsten fünf Jahren eingeplant sind und für wie viele Bestandsbauten die gegenwärtig zur Verfügung stehenden Fördermittel ausreichen. Zudem will die AfD-Fraktion wissen, ob von der Bundesregierung bereits Innovationen im Bereich der Wärmepumpen unterstützt wurden und ob die Regierung abschätzen kann, wie der wahrscheinlich deutliche Anstieg des Jahresstromverbrauchs bis zum Jahr 2030 bis auf 750 Terrawattstunden auch durch den steigenden Einsatz von Wärmepumpen beeinflusst wird. Außerdem soll die Bundesregierung angeben, durch welche Energieträger insbesondere in den Wintermonaten der zusätzliche Strombedarf gedeckt werden kann.